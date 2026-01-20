Полиция Астаны усилит охрану на футбольном матче "Кайрат" – "Брюгге"
Сегодня, 11:23
20 января 2026 года на стадионе "Астана Арена" состоится футбольный матч между командами "Кайрат" и "Брюгге", передает BAQ.KZ.
В целях обеспечения общественной безопасности и предупреждения правонарушений полиция столицы усилит охрану порядка.
Для контроля ситуации будут задействованы сотрудники патрульной и туристической полиции, участковые инспекторы, а также военнослужащие Национальной гвардии. Всего на мероприятии будет работать около 2800 полицейских.
