В Алматы участились дорожно-транспортные происшествия на фоне первых снегопадов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Основными причинами аварий называют несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и невнимательность водителей.

"Первый снег традиционно становится испытанием как для водителей, так и для пешеходов. Дорожное покрытие становится скользким, увеличивается тормозной путь, однако многие автолюбители продолжают двигаться с прежней скоростью, не учитывая погодные условия. Мы призываем всех быть предельно внимательными, снижать скорость, избегать резких маневров и помнить, что безопасность на дороге зависит от каждого", — отметил заместитель начальника управления общественной безопасности департамента полиции Алматы Тимур Ногайбаев.

По данным полиции, за период с 18:00 до 06:00 в городе зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали шесть человек, погибших нет. В департаменте подчеркнули важность подготовки автомобилей к зиме: проверки исправности систем, замены летних шин на зимние и соблюдения правил дорожного движения, чтобы снизить риск аварий в холодное время года.