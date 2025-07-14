Министерство внутренних дел Казахстана объявило о запуске пилотного проекта “Помощник следователя” в отделе полиции города Косшы, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Polisia.kz.

Проект является частью реализации стратегического подхода “Закон и порядок”, направленного на внедрение инновационных цифровых технологий в работу органов внутренних дел.

Основной целью проекта является автоматизация рутинных операций и предоставление интеллектуальной поддержки следователям, что значительно повысит эффективность и оперативность уголовных расследований. Это будет достигаться благодаря интеграции системы искусственного интеллекта и единого реестра досудебных расследований (ЕРДР).

На презентации проекта в Косшы с участием заместителя министра внутренних дел Сакена Сарсенова и акима Акмолинской области Марата Ахметжанова разработчики подробно рассказали о возможностях системы. Один из ключевых аспектов — это автоматизированная обработка материалов из ЕРДР, а также помощь в определении квалификации деяний, создании схем взаимосвязей участников процесса и формировании плана расследования.

Технология обеспечит обработку показаний свидетелей и обвиняемых, выявление несоответствий и формирование процессуальных документов. Одним из новшеств также является возможность переноса аудио- и видеоматериалов, в том числе допросов, в текстовый формат. Важно отметить, что проект гарантирует полную защиту персональных данных и конфиденциальность информации.

Проект продолжает совершенствоваться, и, как отметил аким региона, данное новшество можно использовать для анализа криминогенной обстановки и координации патрульных нарядов в реальном времени.