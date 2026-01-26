В Уральске произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Самал, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже.

На место происшествия оперативно прибыли инспекторы патрульной полиции Азамат Тилеков и Нурхан Муратов, а также заместитель командира батальона патрульной полиции Нурболат Смагул.

Не дожидаясь прибытия пожарных расчетов, сотрудники полиции организовали эвакуацию жильцов. В безопасное место были выведены 20 человек, в том числе несколько детей.

Благодаря слаженным и оперативным действиям полицейских удалось избежать жертв и сохранить жизнь и здоровье жителей дома.