  • 26 Января, 21:49

Полиция эвакуировала 20 человек при пожаре в Уральске — спасение попало на видеожетон

В Уральске произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Самал.

Сегодня, 21:40
кадр из видеозаписи Сегодня, 21:40
Сегодня, 21:40
Фото: кадр из видеозаписи

В Уральске произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Самал, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже.

На место происшествия оперативно прибыли инспекторы патрульной полиции Азамат Тилеков и Нурхан Муратов, а также заместитель командира батальона патрульной полиции Нурболат Смагул.

Не дожидаясь прибытия пожарных расчетов, сотрудники полиции организовали эвакуацию жильцов. В безопасное место были выведены 20 человек, в том числе несколько детей.

Благодаря слаженным и оперативным действиям полицейских удалось избежать жертв и сохранить жизнь и здоровье жителей дома.

