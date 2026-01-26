Полиция эвакуировала 20 человек при пожаре в Уральске — спасение попало на видеожетон
В Уральске произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Самал.
Сегодня, 21:40
32Фото: кадр из видеозаписи
В Уральске произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Самал, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже.
На место происшествия оперативно прибыли инспекторы патрульной полиции Азамат Тилеков и Нурхан Муратов, а также заместитель командира батальона патрульной полиции Нурболат Смагул.
Не дожидаясь прибытия пожарных расчетов, сотрудники полиции организовали эвакуацию жильцов. В безопасное место были выведены 20 человек, в том числе несколько детей.
Благодаря слаженным и оперативным действиям полицейских удалось избежать жертв и сохранить жизнь и здоровье жителей дома.
