Полиция Финляндии задержала судно Fitburg по делу о повреждении подводного кабеля
Были задержаны 14 членов экипажа.
Финская полиция задержала грузовое судно Fitburg, подозреваемое в повреждении телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. По данным правоохранительных органов, также были задержаны 14 членов экипажа. Согласно информации сервиса MarineTraffic, Fitburg вышло из Санкт-Петербурга и следовало в израильскую Хайфу.
Ранее телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабельного соединения связи в Финском заливе. Неисправность была зафиксирована утром 31 декабря. В компании отметили, что благодаря резервной структуре сети инцидент не повлиял на качество услуг ни в Финляндии, ни в Эстонии.
Место повреждения находится в исключительной экономической зоне Эстонии. Во время патрулирования в Финском заливе финские власти обнаружили судно, стоявшее на якоре, и заблокировали его движение. На борту был проведён обыск.
Финская полиция рассматривает произошедшее как инцидент, связанный с повреждением критически важной подводной инфраструктуры. Расследование продолжается.
