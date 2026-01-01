Финская полиция задержала грузовое судно Fitburg, подозреваемое в повреждении телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. По данным правоохранительных органов, также были задержаны 14 членов экипажа. Согласно информации сервиса MarineTraffic, Fitburg вышло из Санкт-Петербурга и следовало в израильскую Хайфу.

Ранее телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабельного соединения связи в Финском заливе. Неисправность была зафиксирована утром 31 декабря. В компании отметили, что благодаря резервной структуре сети инцидент не повлиял на качество услуг ни в Финляндии, ни в Эстонии.

Место повреждения находится в исключительной экономической зоне Эстонии. Во время патрулирования в Финском заливе финские власти обнаружили судно, стоявшее на якоре, и заблокировали его движение. На борту был проведён обыск.

Финская полиция рассматривает произошедшее как инцидент, связанный с повреждением критически важной подводной инфраструктуры. Расследование продолжается.