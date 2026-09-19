Полиция Испании начала массовое переселение мигрантов в Сеуте

Испанская полиция утром 19 сентября начала операцию по перемещению сотен мигрантов с пляжей Сеуты в специально оборудованный палаточный лагерь на территории порта. Как сообщило государственное информационное агентство Efe, операция началась в 07:00 по местному времени. В ней участвовали более 170 полицейских, также использовались дроны. Позже операция была завершена. Во время перемещения полиция сдерживала толпу людей, пытавшихся прорвать оцепление и попасть в палатки без очереди.

По сообщениям с места событий, правоохранители несколько раз стреляли в воздух. Некоторым мигрантам удалось прорваться через оцепление, однако полиция вскоре восстановила контроль над ситуацией. Новый лагерь рассчитан на 1,7 тысячи человек. Вместе с другими временными объектами размещения вместимость лагерей для мигрантов в Сеуте достигла 6 тысяч мест.

Власти Испании намерены разместить оставшихся после массового прорыва мигрантов в организованных местах временного проживания. Там власти смогут установить их личности и рассмотреть индивидуально вопрос о предоставлении убежища или других оснований для законного пребывания в стране. Министр цифровой трансформации Оскар Лопес назвал операцию важным шагом для ускорения рассмотрения дел мигрантов и освобождения общественных пространств Сеуты.

Сеута — испанский эксклав на севере Африки площадью 18,5 кв. км. В конце июля после массового прорыва мигрантов ситуация в городе резко обострилась. По оценке местных властей, после произошедшего в Сеуте могли остаться около 13 тысяч мигрантов.