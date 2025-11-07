Наркополицейские подвели итоги масштабного оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора – 2025" в Акмолинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Ерлан Акбаров на брифинге в региональной службе коммуникаций, акция стартовала 1 июня и охватила весь регион. За пять месяцев работы правоохранители выявили 125 наркоправонарушений, включая 66 случаев сбыта запрещённых веществ, ликвидировали пять нарколабораторий, одна из которых специализировалась на синтетических наркотиках, и изъяли 269 килограммов различных запрещённых веществ. В числе задержанных оказались 18 лиц, занимавшихся закладкой наркотиков.

Особое внимание полицейские уделили уничтожению дикорастущей конопли: вынесено 480 предписаний и составлено 35 протоколов за их неисполнение. В числе мер по обеспечению безопасности дорожного движения отмечено выявление 153 водителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Профилактическая работа также включала более 750 встреч с населением на различных диалоговых площадках, что позволило повысить информированность граждан и укрепить взаимодействие между обществом и правоохранительными органами.