Сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Костанайской области выявили 26-летнюю жительницу региона, которая занималась активацией сим-карт для интернет-мошенников, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, женщина регистрировала на активированные номера аккаунты в мессенджере WhatsApp, после чего передавала доступ к ним третьим лицам. Именно с таких номеров злоумышленники совершают звонки и отправляют сообщения потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или различных организаций.

– Оплата поступала в криптовалюте, после чего средства выводились на банковские счета. В ходе обыска изъяты 6 мобильных телефонов, 3 планшета и около 400 сим-карт различных операторов связи. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники, – сообщили в МВД Казахстана.

В департаменте полиции Костанайской области напоминают: телефонные мошенники часто используют мессенджеры и номера, оформленные на подставных лиц. Граждан призывают быть внимательными, не передавать личные данные и не выполнять финансовые операции по просьбе неизвестных собеседников.