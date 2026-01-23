По информации, распространяемой в сети, неоднократный чемпион мира и олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев, работающий руководителем Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, вступил в конфликт со своим заместителем, Дауреном Есимхановым, чемпионом мира по самбо и джиу-джитсу, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Мы направили официальный запрос в Департамент полиции Карагандинской области, чтобы получить комментарий по ситуации. В ответ пресс-служба сообщила:

“По заявлению 42-летнего жителя города Караганды возбуждено уголовное дело по факту побоев. Установлено, что 21 января в здании одного из спортивных комплексов города произошёл конфликт между двумя мужчинами. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит”, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полиция пока не раскрывает детали конфликта, и официальная информация ограничена.