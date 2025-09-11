Полиция Восточно-Казахстанской области пресекла деятельность, представлявшую угрозу не только правопорядку, но и экологической безопасности региона, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" была выявлена и остановлена нелегальная схема по добыче полезных ископаемых.

В одном из районов области задержаны 19 граждан иностранных государств и двое жителей Усть-Каменогорска, причастных к предполагаемой незаконной разработке месторождения. Правоохранители изъяли экскаваторы, бульдозер, дробильные установки, металлоизделия с признаками содержания золота и другое специализированное оборудование, использовавшееся для извлечения драгоценных металлов.

По данному факту начато досудебное расследование. Следствие уже определило круг из более 20 потенциальных фигурантов противоправной деятельности. Ведется активный сбор доказательств, проводятся экспертизы, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.