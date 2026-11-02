Машины с «кровавым» декором попали под внимание полиции в Алматы
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В Алматы автомобилисты украсили машины к Хэллоуину кровавыми следами, отпечатками рук и искусственными человеческими конечностями, свисающими из багажников. Однако праздничный креатив не оценили в полиции. В преддверии Хэллоуина в социальных сетях появилось видео с необычно декорированными автомобилями. Машины выглядели так, будто на них инсценировали место преступления.
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В полиции напомнили, что подобные украшения на дорогах могут не только напугать окружающих, но и отвлечь внимание других водителей, а также спровоцировать обращения в экстренные службы. Кроме того, декорации не должны закрывать государственные номера, фары и другие световые приборы, ограничивать обзор или мешать управлению автомобилем.
За нарушения правил дорожного движения водителям может грозить административная ответственность, в том числе по статье 590 КоАП РК. Полиция призвала автомобилистов не превращать городские дороги в площадку для опасных экспериментов.
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