Полиция не выпускает машины с летними шинами на трассу Караганда – Астана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Патрульная полиция Карагандинской области переведена на усиленный режим службы из-за ухудшения погоды. Стражи порядка проверяют, переобуты ли автомобили в зимние шины, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД РК.
"В связи с резким понижением температуры и дождя со снегом сотрудники батальона патрульной полиции Карагандинской области переведены на усиленный режим несения службы. Меры принимаются для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения аварийных ситуаций на автодорогах областного и республиканского значения", — говорится в сообщении ведомства.
Количество полицейских экипажей увеличено на всех республиканских трассах Казахстана. Всего сегодня выведено 26 автопатрулей и 55 сотрудников полиции. Сотрудники проводят разъяснительную работу с водителями, напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции и сезонных требований к техническому состоянию автомобилей.
Резкое похолодание показало, что многие водители до сих пор не заменили летнюю резину. Сотрудники патрульной полиции останавливают автомобили с летними шинами и не разрешают им выезжать за пределы населенных пунктов. Так, на участке Темиртау – Астана около 30 водителей были вынуждены вернуться обратно.
"Сегодня, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, мы не допускаем в путь автомобили с летними шинами. Это, прежде всего, мера, направленная на защиту жизни самих водителей и их пассажиров. Если накануне в области шел дождь, то сегодня температура опустилась до –14 градусов. На отдельных участках дорог наблюдается гололед. Надеюсь, все участники дорожного движения с пониманием отнесутся к предпринимаемым мерам", — отметил командир батальона патрульной полиции департамента полиции Карагандинской области Медет Нурмуханов.
Самое читаемое
- Рост почти 80% за год: ломбарды в Казахстане заработали больше банков?
- Сколько нужно зарабатывать, чтобы банк одобрил ипотеку в Казахстане в 2025 году
- Женщина зарезала сожителя в Акмолинской области
- В КФФ прокомментировали смерть казахстанского футболиста
- Житель Мангистау умер от бешенства после укуса бездомной кошки