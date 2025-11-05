Патрульная полиция Карагандинской области переведена на усиленный режим службы из-за ухудшения погоды. Стражи порядка проверяют, переобуты ли автомобили в зимние шины, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД РК.

"В связи с резким понижением температуры и дождя со снегом сотрудники батальона патрульной полиции Карагандинской области переведены на усиленный режим несения службы. Меры принимаются для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения аварийных ситуаций на автодорогах областного и республиканского значения", — говорится в сообщении ведомства.

Количество полицейских экипажей увеличено на всех республиканских трассах Казахстана. Всего сегодня выведено 26 автопатрулей и 55 сотрудников полиции. Сотрудники проводят разъяснительную работу с водителями, напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции и сезонных требований к техническому состоянию автомобилей.

Резкое похолодание показало, что многие водители до сих пор не заменили летнюю резину. Сотрудники патрульной полиции останавливают автомобили с летними шинами и не разрешают им выезжать за пределы населенных пунктов. Так, на участке Темиртау – Астана около 30 водителей были вынуждены вернуться обратно.