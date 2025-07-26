Полиция обеспечивает порядок в районе пожара в горах Алматы
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Алматинская полиция обеспечивает общественный порядок на месте возгорания, которое произошло вечером 25 июля на склоне горы Кенсай-1, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. По информации портала, с первых минут происшествия к месту были направлены патрульные экипажи и участковые инспекторы. Сотрудники полиции регулируют движение, сопровождают спецтехнику и помогают службам, задействованным в тушении огня.
Главная задача полиции — обезопасить жителей, не допустить паники и создать условия для эффективной работы пожарных. Наши сотрудники продолжают нести службу до полной стабилизации ситуации, — заявил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Елдос Бакбергенов.
Благодаря оперативной и слаженной работе удалось предотвратить распространение огня на частные дома. Полиция продолжает контролировать обстановку в районе происшествия.
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