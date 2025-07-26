Алматинская полиция обеспечивает общественный порядок на месте возгорания, которое произошло вечером 25 июля на склоне горы Кенсай-1, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. По информации портала, с первых минут происшествия к месту были направлены патрульные экипажи и участковые инспекторы. Сотрудники полиции регулируют движение, сопровождают спецтехнику и помогают службам, задействованным в тушении огня.

Главная задача полиции — обезопасить жителей, не допустить паники и создать условия для эффективной работы пожарных. Наши сотрудники продолжают нести службу до полной стабилизации ситуации, — заявил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Елдос Бакбергенов.

Благодаря оперативной и слаженной работе удалось предотвратить распространение огня на частные дома. Полиция продолжает контролировать обстановку в районе происшествия.