Из-за сильного бурана и ухудшения видимости введены ограничения на движение транспорта на некоторых участках республиканских и областных трасс. В полиции призвали водителей временно отказаться от дальних поездок, передает BAQ.KZ.

По словам командира батальона патрульной полиции Медета Нурмуханова, на отдельных участках трасс видимость практически отсутствует, а некоторые автомобили уже оказались в снежных заносах.

"В настоящее время проводится проверка дорог по всем направлениям. На отдельных участках видимость значительно снижена. Кроме того, на трассах имеются автомобили, оказавшиеся в снежном плену. В этой связи призываем водителей воздержаться от дальних поездок до стабилизации погодных условий", - отметил он.

В департаменте полиции также напомнили, что при ухудшении погоды водителям необходимо соблюдать меры безопасности, следить за официальной информацией о закрытии и открытии автодорог и по возможности откладывать поездки до улучшения ситуации.

Сообщается, что из-за сложных погодных условий сотрудники патрульной полиции переведены на усиленный режим работы. Личный состав круглосуточно дежурит на трассах, контролирует дорожную ситуацию и оказывает помощь водителям.

Полицейские проводят мониторинг состояния дорог по основным направлениям, помогают автомобилистам, оказавшимся в сложной ситуации, а также дежурят на наиболее опасных участках автомагистралей.