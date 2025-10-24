Полиция помогла туристке из Китая, застрявшей на трассе в Атырауской области
Сотрудник полиции в Атырауской области оказал помощь иностранной туристке, оказавшейся в затруднительной ситуации на дороге, передает BAQ.KZ.
Во время патрулирования на 688-м километре автодороги Актобе – Атырау – Астрахань старший государственный автоинспектор Исатайского районного отдела полиции Ербол Изимберген заметил автомобиль, остановившийся на обочине.
Как выяснилось, транспортное средство, которым управляла гражданка Китайской Народной Республики, остановилось из-за того, что закончилось топливо. Не остался равнодушным, полицейский доставил женщину на ближайшую автозаправочную станцию, помог приобрести бензин и сопроводил обратно к её машине, обеспечив безопасное возвращение на трассу.
Иностранная туристка выразила благодарность казахстанскому полицейскому за отзывчивость и профессионализм. По её словам, такие поступки формируют позитивный имидж казахстанской полиции и оставляют тёплые впечатления о гостеприимстве нашей страны.
