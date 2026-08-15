Полиция предупредила казахстанцев о новой схеме инвестиционного мошенничества

Злоумышленники представляются брокерами, сотрудниками инвестиционных компаний или финансовыми консультантами. Они обещают пользователям высокий доход, гарантированную прибыль и инвестиции без риска.

Сначала мошенники предлагают вложить небольшую сумму. После этого на поддельном сайте или в приложении жертве показывают якобы растущий счет и убеждают внести дополнительные деньги — под предлогом увеличения дохода, оплаты комиссии или разблокировки счета.

Когда человек пытается вывести средства, сайт может перестать работать, аккаунт блокируется, а «консультант» перестает отвечать. В результате потерпевший лишается вложенных денег.

В полиции рекомендуют не доверять обещаниям гарантированной высокой доходности и предложениям быстро увеличить вложенные средства в несколько раз. Также не стоит принимать финансовые решения под давлением и переводить деньги по указанию незнакомых людей.

Правоохранители напоминают о необходимости не передавать посторонним данные банковских карт, CVV-коды и SMS-коды, а также не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать неизвестные приложения.