  • Главная
  • Новости
  • Полиция предупредила казахстанцев о новой схеме инвестиционного мошенничества

Полиция предупредила казахстанцев о новой схеме инвестиционного мошенничества

Полиция призвала граждан быть осторожными с сомнительными инвестиционными предложениями, которые распространяются через социальные сети, мессенджеры и различные интернет-платформы.

15 Августа 2026, 09:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 15 Августа 2026, 09:29
15 Августа 2026, 09:29
58
Фото: Pixabay.com

Злоумышленники представляются брокерами, сотрудниками инвестиционных компаний или финансовыми консультантами. Они обещают пользователям высокий доход, гарантированную прибыль и инвестиции без риска.

Сначала мошенники предлагают вложить небольшую сумму. После этого на поддельном сайте или в приложении жертве показывают якобы растущий счет и убеждают внести дополнительные деньги — под предлогом увеличения дохода, оплаты комиссии или разблокировки счета.

Когда человек пытается вывести средства, сайт может перестать работать, аккаунт блокируется, а «консультант» перестает отвечать. В результате потерпевший лишается вложенных денег.

В полиции рекомендуют не доверять обещаниям гарантированной высокой доходности и предложениям быстро увеличить вложенные средства в несколько раз. Также не стоит принимать финансовые решения под давлением и переводить деньги по указанию незнакомых людей.

Правоохранители напоминают о необходимости не передавать посторонним данные банковских карт, CVV-коды и SMS-коды, а также не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать неизвестные приложения.

- Главное правило — если вам обещают высокий доход без риска и требуют срочно перевести деньги, стоит остановиться и проверить информацию, - предупредили в полиции.

Самое читаемое

Наверх