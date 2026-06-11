Полиция предупредила казахстанцев об опасности «легкого заработка» в интернете

Правоохранительные органы призвали граждан с осторожностью относиться к объявлениям о быстром и высоком заработке, которые распространяются в социальных сетях и на различных интернет-площадках.

Как отметили в полиции, за привлекательными предложениями о «работе на дому» или «легком доходе» нередко скрывается незаконная деятельность, связанная с перевозкой, хранением и распространением наркотических веществ.

В ведомстве подчеркнули, что участие в подобных схемах влечет серьезную уголовную ответственность. Независимо от роли человека в преступной цепочке, хранение и транспортировка наркотиков являются тяжкими правонарушениями и могут привести к длительным срокам лишения свободы.

Полицейские рекомендуют гражданам тщательно проверять информацию о работодателях, не соглашаться на сомнительные предложения и избегать сотрудничества с неизвестными лицами в интернете. Также казахстанцев просят предупреждать родственников и друзей о рисках, связанных с подобными схемами.

В случае возникновения подозрений правоохранители советуют обращаться в компетентные органы и не принимать поспешных решений ради быстрого заработка.

В полиции напомнили, что попытка получить легкие деньги может обернуться серьезными последствиями, включая уголовное преследование, потерю репутации и разрушенные жизненные планы.