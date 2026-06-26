Полиция предупредила владельцев электросамокатов об усилении контроля с 1 июля
Многие водители электросамокатов продолжают допускать грубые нарушения.
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Казахстанских пользователей электросамокатов предупредили об усилении контроля за соблюдением правил дорожного движения в преддверии вступления в силу новых требований к эксплуатации средств индивидуальной мобильности.
Как отмечают правоохранительные органы, несмотря на действующие нормы безопасности, многие водители электросамокатов продолжают допускать грубые нарушения. Среди наиболее распространенных — выезд на проезжую часть в неположенных местах, перевозка пассажиров, а также движение на высокой скорости по пешеходным зонам.
Подобные нарушения регулярно фиксируются сотрудниками полиции и камерами видеонаблюдения. По данным ведомства, такие действия создают угрозу не только для самих пользователей электросамокатов, но и для пешеходов и других участников дорожного движения.
В полиции напомнили, что с 1 июля вступают в силу дополнительные требования к эксплуатации электросамокатов. В связи с этим контроль за соблюдением законодательства будет усилен.
Для профилактики нарушений сотрудники полиции проводят рейды и патрулирование наиболее оживленных участков городов. В ведомстве подчеркнули, что каждому выявленному факту нарушения будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.
Правоохранители призвали граждан соблюдать правила дорожного движения и помнить, что безопасность на дорогах во многом зависит от личной ответственности каждого участника движения.
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