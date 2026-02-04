  • 4 Февраля, 21:33

Полиция предупреждает молодежь о рисках "курьерской работы"

Фото: freepik.com

Полиция Абайской области обращается к молодежи с предупреждением о сомнительных предложениях о "курьерской работе", которые распространяются через мессенджеры и социальные сети, передает BAQ.KZ.

Правоохранительные органы отмечают, что такие объявления часто связаны с незаконной деятельностью, включая оборот запрещенных веществ. Обещания быстрой и легкой прибыли могут обернуться уголовной ответственностью и лишением свободы.

Полиция призывает молодых людей не участвовать в сомнительных схемах, не доверять подозрительным предложениям и ответственно относиться к собственной безопасности.

