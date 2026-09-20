Полиция пресекла 79 тысяч нарушений тишины с начала года

К чатам жителей подключены более 6 тысяч участковых инспекторов.

20 Сентября 2026, 09:02
АВТОР
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МВД РК 20 Сентября 2026, 09:02
20 Сентября 2026, 09:02
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Фото: МВД РК

С начала года сотрудники полиции пресекли 79 тысяч нарушений требований по соблюдению тишины и выявили 269 фактов использования пиротехники.

В рамках работы по обеспечению общественного порядка предпринимателям внесли более 8 тысяч представлений.

Кроме того, более 6 тысяч участковых инспекторов подключены к чатам жителей. Это позволяет правоохранителям оперативно получать информацию о нарушениях и реагировать на обращения граждан.

В полиции отметили, что контроль за соблюдением тишины и общественным порядком продолжается.

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