Полиция пресекла 79 тысяч нарушений тишины с начала года

С начала года сотрудники полиции пресекли 79 тысяч нарушений требований по соблюдению тишины и выявили 269 фактов использования пиротехники.

В рамках работы по обеспечению общественного порядка предпринимателям внесли более 8 тысяч представлений.

Кроме того, более 6 тысяч участковых инспекторов подключены к чатам жителей. Это позволяет правоохранителям оперативно получать информацию о нарушениях и реагировать на обращения граждан.

В полиции отметили, что контроль за соблюдением тишины и общественным порядком продолжается.