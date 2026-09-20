Полиция пресекла 79 тысяч нарушений тишины с начала года
К чатам жителей подключены более 6 тысяч участковых инспекторов.
20 Сентября 2026, 09:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
20 Сентября 2026, 09:0220 Сентября 2026, 09:02
187Фото: МВД РК
С начала года сотрудники полиции пресекли 79 тысяч нарушений требований по соблюдению тишины и выявили 269 фактов использования пиротехники.
В рамках работы по обеспечению общественного порядка предпринимателям внесли более 8 тысяч представлений.
Кроме того, более 6 тысяч участковых инспекторов подключены к чатам жителей. Это позволяет правоохранителям оперативно получать информацию о нарушениях и реагировать на обращения граждан.
В полиции отметили, что контроль за соблюдением тишины и общественным порядком продолжается.
Самое читаемое
- В Алматы в День города откроют первую гастрономическую улицу
- В степи под Сатпаевом спасатели нашли пропавшего мужчину
- Жёсткое ДТП с автобусом в Алматы: девять человек обратились за помощью
- Токаев поручил ужесточить меры против тех, кто разрисовывает общественные здания в Астане
- Пассажир рейса Москва — Астана получил 12 суток ареста за нарушение порядка