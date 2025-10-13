Полиция пресекла 96% административных правонарушений в Казахстане
Министр внутренних дел Ержан Саденов на правчасе заявил, что в Казахстане активно ведётся работа по повышению правосознания граждан и формированию в обществе культуры законопослушания, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Мы активно освещаем последствия правонарушений через средства массовой информации и социальные сети, показываем задержания, аресты, штрафы, привлечение к общественным работам. Чётко даём понять: наказание неизбежно. Тем самым граждане учатся на ошибках других и сами активно информируют о нарушениях", – отметил глава МВД.
По словам министра, благодаря усиленной профилактической работе число пресечённых нарушений общественного порядка выросло на 15%, это почти на 2 миллиона случаев больше, чем ранее.
При этом, подчеркнул Саденов, главная цель полиции – не наказание, а воспитание нетерпимости к правонарушениям.
"Исходя из этого, в каждом десятом случае сотрудники полиции ограничились предупреждением", – сказал министр.
Он добавил, что подобная работа должна проводиться на всех уровнях, с участием всех государственных органов в рамках их компетенций.
С начала года полицией было пресечено 96% всех административных правонарушений в стране. На долю остальных 69 субъектов приходится лишь 4%. Из 13 миллионов выявленных нарушений почти 12,7 миллиона пресекли органы внутренних дел.
