В Жамбылской области задержана группа перевозчиков крупной партии марихуаны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Операцию провели сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности МВД совместно с управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции региона в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора".

При въезде в Тараз полицейские остановили автомобиль Audi-80, в котором находились четверо местных жителей. Во время осмотра багажника правоохранители обнаружили четыре мешка с невысушенной марихуаной. Общий вес изъятого наркотического вещества составил 24 килограмма 480 граммов.

По предварительным данным, марихуана была заготовлена в предпесковой зоне Рыскуловского района. По данному факту начато досудебное расследование. Двое пассажиров автомобиля водворены в изолятор временного содержания, в отношении остальных участников проводятся следственные мероприятия.

Задержание проведено при участии прокуратуры Жамбылской области. Правоохранительные органы продолжают активную работу по выявлению и пресечению каналов незаконного оборота наркотиков в регионе, уделяя особое внимание маршрутам перевозки и местам хранения запрещённых веществ.