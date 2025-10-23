В Жамбылской области пресекли перевозку крупной партии наркотиков
Начато досудебное расследование.
В Жамбылской области задержана группа перевозчиков крупной партии марихуаны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Операцию провели сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности МВД совместно с управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции региона в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора".
При въезде в Тараз полицейские остановили автомобиль Audi-80, в котором находились четверо местных жителей. Во время осмотра багажника правоохранители обнаружили четыре мешка с невысушенной марихуаной. Общий вес изъятого наркотического вещества составил 24 килограмма 480 граммов.
По предварительным данным, марихуана была заготовлена в предпесковой зоне Рыскуловского района. По данному факту начато досудебное расследование. Двое пассажиров автомобиля водворены в изолятор временного содержания, в отношении остальных участников проводятся следственные мероприятия.
Задержание проведено при участии прокуратуры Жамбылской области. Правоохранительные органы продолжают активную работу по выявлению и пресечению каналов незаконного оборота наркотиков в регионе, уделяя особое внимание маршрутам перевозки и местам хранения запрещённых веществ.
