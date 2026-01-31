Сотрудники полиции Карагандинской области совместно с подразделением специального назначения "Арлан" задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в совершении кражи в крупном размере, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, злоумышленник, ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичные преступления в другом регионе, проник в один из частных домов Караганды, воспользовавшись отсутствием хозяев. Отжав оконную раму, он вынес из жилища сейф с денежными средствами и золотыми изделиями.

"После новогодних каникул семья, вернувшаяся домой, обнаружила пропажу. Общая сумма ущерба составила 10 млн тенге", — сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Куаныш Орынбетов.

В ходе обыска в съёмной квартире подозреваемого в Караганде был обнаружен похищенный сейф, что стало одним из ключевых доказательств его причастности к преступлению. Мужчина дал признательные показания.

В рамках досудебного расследования полицейские продолжают проверять возможную причастность задержанного к другим нераскрытым кражам, совершённым на территории города.