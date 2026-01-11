Полиция раскрыла серию краж скота в Алматинской области
Все задержанные водворены под стражу.
В Енбекшиказахском районе Алматинской области сотрудники полиции раскрыли серию краж скота, совершённых группой лиц по предварительному сговору, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны четверо жителей села Акши в возрасте от 20 до 25 лет. По данным следствия, подозреваемые занимались незаконным отстрелом домашних животных, после чего разделывали туши и вывозили мясо с целью сокрытия следов преступления.
По фактам краж проводится досудебное расследование.
Отмечается, что противоправные действия вызвали широкий общественный резонанс среди местных жителей. В ходе обысков в одном из домов села Акши полицейские изъяли охотничье оружие, а также части разделанной лошади. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела, изъятое мясо возвращено законному владельцу.
Потерпевшие выразили благодарность сотрудникам полиции за оперативную и принципиальную работу. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области. Досудебное расследование продолжается.
