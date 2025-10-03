LIVE LIVE
LIVE
  • 3 Октября, 17:59

Полиция расследует жуткое ДТП в Павлодарской области

Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 17:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полиция расследует жуткое ДТП в Павлодарской области Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39
51

По дороге "Чернорецк-Ольгино-Успенка-Щербакты" произошло серьёзное ДТП с трагическими последствиями, передает BAQ.KZ.

3 октября на 9-м километре от села Ольгино водитель КамАЗа потерял контроль над транспортным средством, в результате чего грузовик опрокинулся. В аварии погиб водитель, а пассажир получил травмы.

По факту происшествия полицией возбуждено уголовное дело, все обстоятельства и причины аварии сейчас тщательно расследуются.

Водителей и всех участников дорожного движения призывают соблюдать скоростной режим и следить за техническим состоянием своих транспортных средств, чтобы избежать подобных трагедий на дороге.

Самое читаемое

Наверх