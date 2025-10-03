Полиция расследует жуткое ДТП в Павлодарской области
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 17:39
По дороге "Чернорецк-Ольгино-Успенка-Щербакты" произошло серьёзное ДТП с трагическими последствиями, передает BAQ.KZ.
3 октября на 9-м километре от села Ольгино водитель КамАЗа потерял контроль над транспортным средством, в результате чего грузовик опрокинулся. В аварии погиб водитель, а пассажир получил травмы.
По факту происшествия полицией возбуждено уголовное дело, все обстоятельства и причины аварии сейчас тщательно расследуются.
Водителей и всех участников дорожного движения призывают соблюдать скоростной режим и следить за техническим состоянием своих транспортных средств, чтобы избежать подобных трагедий на дороге.
