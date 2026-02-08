Полиция разыскивает двух мужчин после серии краж в торговом центре Талдыкоргана
Были зафиксированы кражи как минимум в пяти торговых точках.
В Талдыкоргане правоохранительные органы ведут розыск двух мужчин, подозреваемых в совершении краж в одном из торговых центров города, передаёт BAQ.KZ.
Подозреваемые попали в объективы камер видеонаблюдения в ТЦ "Атамекен" ранним утром 7 февраля — около 04:30.
По словам предпринимателей, после визита неизвестных были зафиксированы кражи как минимум в пяти торговых точках, расположенных внутри торгового центра. Соответствующая информация появилась в городских пабликах и социальных сетях.
В департаменте полиции области Жетысу подтвердили, что по данному факту начаты проверочные мероприятия.
"Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личностей и принятию процессуального решения. Проводятся розыскные мероприятия в отношении лиц, запечатлённых на видео", — сообщили в ДП области Жетысу.
