В Астане в рамках реализации принципа "Полиция в шаговой доступности" открылись три новых участковых пункта полиции — № 7, 51 и 90, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.

Проект реализован при поддержке акимата столицы. Теперь более 140 тысяч горожан смогут получать помощь участковых инспекторов, не покидая пределов своих микрорайонов. Пункты открылись в районах Нура, Сарыарка и Алматы.

УПП № 51 — район Нура, ул. Шафика Чокина, 6. Обслуживает порядка 70 тыс. жителей. Площадь – 78,2 кв. м.

УПП № 90 — район Сарыарка, ул. Султан Бейбарыс, 12 (ЖК "Мирный дом"). Охватывает более 31 тыс. человек. Площадь – 118 кв. м.

УПП № 7 — район Алматы, ул. Мукана Тулебаева, 5 (ЖК "Арыстан"). Около 41 тыс. жителей. Площадь – 197 кв. м. Оснащён конференц-залом и кабинетами по делам несовершеннолетних и семейно-бытовым вопросам.

Каждое отделение оборудовано системами видеонаблюдения, компьютерной техникой и удобными приёмными для граждан. Это сделано для усиления профилактики правонарушений, оперативного реагирования и формирования доверия между полицией и населением.

"Отрадно, что в нашей столице открываются новые опорные пункты, которые будут способствовать укреплению правопорядка. Как отметил Глава государства, в стране должны главенствовать "Закон и порядок"", — заявила депутат Мажилиса Наталья Дементьева на церемонии открытия.

В мероприятии приняли участие начальник ДП Астаны, генерал-майор Марат Тулебаев, депутаты Мажилиса и маслихата, а также акимы районов.