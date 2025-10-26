Полиция Северной Каролины расследует массовую стрельбу на вечеринке
Двое погибли, 11 ранены во время стрельбы.
В США произошла очередная трагедия, связанная с массовой стрельбой. В результате нападения на вечеринке в штате Северная Каролина погибли два человека, еще одиннадцать получили ранения, семеро из них находятся в критическом состоянии, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ABC News.
По данным Офиса шерифа округа Робсон, инцидент произошел около 1:15 ночи в субботу в доме недалеко от города Макстон, где проходила крупная вечеринка. Всего на месте находилось более 150 человек, которые в панике разбежались до прибытия полиции.
Стражи порядка изначально выехали на вызов о нарушении тишины, однако вскоре поступили сообщения о стрельбе.
На месте происшествия были обнаружены тела 49-летнего Джесси Локлира-младшего и 16-летнего Неемайи Локлира. Остальные пострадавшие были доставлены в больницы Laurinburg и Lumberton, некоторые — с тяжелыми огнестрельными ранениями.
Возраст выживших пострадавших — от 17 до 43 лет. Несколько человек остаются в больницах, другим оказана помощь амбулаторно.
По словам шерифа Берниса Уилкина, трагедия стала еще одним примером "бессмысленного насилия с применением оружия".
"Это еще один ужасный случай, унесший жизни двух человек и ранивший многих других. Особенно тревожно, что в этом замешаны подростки, алкоголь и оружие на большой вечеринке", — заявил он.
Власти уточнили, что угрозы для жителей региона в настоящее время нет.
