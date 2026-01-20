В Шымкенте полицейские разыскивают подозреваемых в убийстве 40-летнего жителя города. Об этом сообщили в Департамент полиции города Шымкента, передаёт BAQ.KZ.

"20 января на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова между водителями и пассажирами автомашин произошел конфликт, в ходе которого участники произошедшего получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался", - сообщили в ведомстве.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В департаменте отметили, что принимаются все необходимые меры для установления местонахождения и задержания подозреваемых. В оперативно-розыскных мероприятиях задействованы все силы и средства полиции.