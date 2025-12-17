Полиция вернула талдыкорганцу 13 млн тенге, похищенные мошенниками
Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-следственных мероприятий, в результате которых жителю города были возвращены денежные средства, похищенные мошенническим путем, передаёт BAQ.KZ.
Потерпевший, просматривая социальные сети, обнаружил рекламное объявление об инвестировании денежных средств в ценные бумаги одной из компаний, осуществляющих деятельность на территории Казахстана. Информация выглядела убедительно и не вызвала у него сомнений.
Перейдя по указанной ссылке, мужчина зарегистрировался на интернет-ресурсе, после чего с ним связались лица, представившиеся менеджерами компании. Используя психологические приемы и обещая высокий доход, злоумышленники убедили заявителя вложить крупную сумму денежных средств в размере 13 млн тенге. После перевода денег связь с представителями инвестиционной площадки была утрачена, а ожидаемая прибыль получена не была.
Спустя время мужчина осознал, что стал жертвой мошенничества. Не откладывая обращение, потерпевший сообщил о произошедшем в управление полиции города Талдыкорган. К расследованию незамедлительно приступили сотрудники следственного подразделения по расследованию киберпреступлений. Под руководством следователя Азамата Жаната были установлены лица, причастные к получению похищенных денежных средств, так называемые дропперы.
Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников полиции похищенные денежные средства были полностью возвращены законному владельцу. Полиция напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности, не доверять сомнительным инвестиционным предложениям в интернете и при первых признаках мошенничества незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
