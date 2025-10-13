Полиция усилила меры безопасности в алматинском метро
Безопасность на особом контроле.
В Алматы полиция усилила меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в метрополитене, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В рамках Года профилактики и реализации принципа "Закон и порядок" запущена масштабная информационно-разъяснительная кампания для пассажиров подземки.
По инициативе Управления полиции на метрополитене в поездах и на станциях метро теперь регулярно звучат аудиосообщения, призывающие граждан соблюдать общественный порядок, быть внимательными и нести личную ответственность за безопасность. Дополнительно установлены брошюры и яркие информационные плакаты, в которых напоминаются основные правила поведения в метро: от алгоритма эвакуации до действий при чрезвычайных ситуациях.
Начальник Управления полиции на метрополитене ДП города Алматы Батуржан Абдумасаров подчеркнул важность профилактической работы в местах массового скопления людей:
"Метрополитен — это место массового пребывания граждан, где безопасность каждого зависит от дисциплины всех. Полиция совместно с администрацией метро проводит постоянную профилактическую и разъяснительную работу. Наша задача — не только обеспечить правопорядок, но и сформировать у пассажиров устойчивую культуру безопасности".
Особое внимание уделено предупреждению несчастных случаев. Визуальные материалы и напоминания через громкоговорители уже помогают снижать риск происшествий в метро.
В завершение Батуржан Абдумасаров добавил:
"Безопасность начинается с внимательности и ответственности. Каждый пассажир должен помнить: Закон и порядок — это не просто лозунг, а ежедневная норма поведения, гарантия жизни и спокойствия".
