Полиция усилила рейды по ресторанам и барам Алматы в период новогодних корпоративов
В Алматы в период корпоративных и праздничных мероприятий полиция усилила профилактическую работу для обеспечения общественного порядка и безопасности, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. Сотрудники управления общественной безопасности, участковые инспекторы и представители ювенальной службы проводят разъяснительные мероприятия в увеселительных заведениях города.
Полицейские проводят профилактические беседы с администрацией ресторанов, баров и клубов. Владельцам и персоналу напоминают об ответственности за соблюдение порядка, недопущение конфликтов, драк и других правонарушений. Отдельное внимание уделяется оперативной реакции персонала на инциденты и информированию посетителей о правилах поведения.
Начальник управления общественной безопасности департамента полиции Алматы Асхат Кулбаев отметил, что главная цель таких мер — обеспечить спокойный и безопасный отдых горожан. По его словам, праздничные мероприятия не должны сопровождаться нарушениями закона, а профилактика остаётся приоритетом в работе полиции.
В полиции также напомнили, что работа по обеспечению порядка в местах массового отдыха будет продолжена на постоянной основе, в том числе в выходные и праздничные дни.
