Полиция усиливает охрану перед важным футбольным матчем в Алматы

В Алматы усиливают меры безопасности перед футбольным матчем между «Кайратом» и «Ордабасы». Для охраны общественного порядка и регулирования дорожного движения в день игры привлекут более двух тысяч сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и представителей других служб.

Участники встречи согласовали порядок взаимодействия всех служб, организацию пропускного режима, маршруты движения болельщиков, схему регулирования транспортных потоков, а также меры по предотвращению возможных нарушений общественного порядка до, во время и после матча. Особое внимание, отметили в полиции, уделят безопасности зрителей, оперативному реагированию на внештатные ситуации и созданию комфортных условий для болельщиков.

Начальник управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев призвал болельщиков заранее планировать маршрут, соблюдать общественный порядок и выполнять законные требования сотрудников полиции.

Для нас главная задача — обеспечить безопасное проведение футбольного матча и создать комфортные условия для всех зрителей. Футбол должен оставаться праздником спорта, а безопасность каждого зрителя — нашим безусловным приоритетом, — подчеркнул Ногайбаев.

Встреча «Кайрата» и «Ордабасы» в рамках 19-го тура Казахстанской Премьер-лиги состоится 26 июля в 19:00 на Центральном стадионе Алматы. Для алматинцев этот матч пройдет после поражения от кипрской «Омонии» в квалификации Лиги чемпионов.