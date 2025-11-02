Вечером в субботу в британском графстве Кембриджшир произошла массовая атака с применением ножа — на борту поезда, следовавшего через город Хантингдон, были ранены десять человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Fox News.

Полиция получила вызов в 19:39 по местному времени с сообщением о нападении в поезде. На место прибыли вооружённые сотрудники полиции, поезд был остановлен на станции Хантингдон.

"Мы получили сообщение о множественных ножевых ранениях в поезде. По прибытии поезд был остановлен, двое мужчин арестованы. Несколько человек доставлены в больницу", — говорится в заявлении полиции.

Хантингдон расположен примерно в 30 километрах к северо-западу от Кембриджа и около 120 километров к северу от Лондона.

Расследование инцидента возглавила Британская транспортная полиция.

Член парламента от округа Хантингдон Бен Обисе-Джекти заявил, что находится в контакте с правоохранительными органами.

"Мои мысли — с пострадавшими и всеми, кто оказался вовлечён в этот ужасный инцидент", — написал депутат в соцсети X.

Соболезнования выразил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, назвав случившееся "глубоко тревожащим происшествием".

"Мои мысли — со всеми пострадавшими, а также благодарность сотрудникам экстренных служб за их работу. Всем находящимся в этом районе следует следовать указаниям полиции", — отметил глава правительства.

Слова поддержки прозвучали и от местного футбольного клуба Huntingdon Town FC.

"Мы выражаем соболезнования семьям пострадавших и благодарим полицию, службы скорой помощи и все агентства, задействованные в помощи людям", — говорится в сообщении клуба.

По последним данным, состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжёлое. Мотив нападения и личности подозреваемых устанавливаются.