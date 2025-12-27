Полиция Восточно-Казахстанской области раскрыла особо тяжкое преступление, совершённое более 26 лет назад в городе Зайсан, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Департамент полиции ВКО установил причастность двух особо опасных преступников, которые в настоящее время отбывают пожизненное лишение свободы за серию вооружённых нападений, к ещё одному кровавому эпизоду декабря 1999 года.

Сразу после трагедии были развернуты масштабные розыскные мероприятия, однако тогда подозреваемым удалось скрыться, а их личности установить не удалось. Спустя годы благодаря системной и кропотливой работе оперативников и следователей удалось по фрагментам восстановить картину преступления, собрать необходимые доказательства и окончательно установить подозреваемых.

"Следствием установлено, что двое вооружённых мужчин ворвались в дом местного жителя, рассчитывая на крупную добычу. Не обнаружив ценных вещей, один из нападавших с особой жестокостью смертельно ранил ножом 26-летнего мужчину. В доме также находилась 77-летняя женщина — преступники избили её и привязали к стулу электрическим шнуром", - отметили в полиции.

С места преступления злоумышленники похитили двуствольное ружьё 12-го калибра, пневматический пистолет "ИЖ-53М" и видеомагнитофон.

В настоящее время оба фигуранта отбывают пожизненное наказание, назначенное им в декабре 2002 года за другие разбойные нападения и убийства. Департаментом полиции ВКО завершено досудебное расследование по статьям "Убийство", "Разбой", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хищение оружия".

Решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области путём частичного сложения наказаний каждому из осуждённых окончательно назначено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайного уровня безопасности.

В полиции отметили, что благодаря настойчивости и профессионализму правоохранительных органов справедливость по делу, пролежавшему без раскрытия более четверти века, была окончательно восстановлена.