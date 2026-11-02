Полиция выявила перевозку незаконно добытой древесины на 1,6 млн тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На автодороге Астана – Петропавловск сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль ГАЗель, в котором перевозили 31 сосну без соответствующих разрешительных документов.
В ходе проверки установлено, что деревья принадлежат одному из сельских акиматов Буландынского района. Предварительный размер причинённого ущерба оценили в 1,6 млн тенге.
За рулём автомобиля находился 38-летний мужчина. По предварительным данным, он планировал доставить груз в Астану, однако подтвердить законность перевозки древесины не смог.
Водителя вместе с автомобилем доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В полиции напоминают, что незаконная вырубка и хищение деревьев наносят ущерб окружающей среде и влекут ответственность в соответствии с законодательством. Перевозка и реализация древесины должны осуществляться при наличии необходимых разрешительных документов.
Стражи порядка призывают граждан бережно относиться к природным ресурсам и сообщать о фактах незаконной вырубки и хищения деревьев по номеру 102.
Самое читаемое
- В Алматы демонтируют центральную полосу BRT на проспекте Райымбека
- Египет ужесточил въезд для туристов из стран Центральной Азии, кроме Казахстана
- 72% казахстанской пшеницы относится к третьему классу: как это повлияет на экспорт?
- В Шымкенте полностью открыли новый путепровод через железную дорогу на улице Тиленшина
- Более 23 тысяч пенсионеров Астаны посещают Центр активного долголетия