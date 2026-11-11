Полиция взялась за проверку аниме и комиксов в Жамбылской области

В Жамбылской области полицейские начали проверять торговые точки на наличие продукции, содержащей элементы пропаганды насилия, жестокости и криминальной субкультуры. В поле зрения правоохранителей попали отдельные виды аниме, комиксы, игрушки, аксессуары и печатные издания.

В полиции уточнили, что оценивают не жанр продукции в целом, а конкретное содержание материалов и наличие запрещённых элементов. Параллельно стражи порядка усилили профилактику подростковой преступности. С начала 2026 года в регионе выявили 9 102 случая нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время без сопровождения законных представителей.

Родителей привлекли к административной ответственности. Кроме того, 86 подростков, состоящих на учёте в органах внутренних дел, с начала года направили в спортивные секции и кружки с учётом их интересов.

В полиции также призвали родителей следить за тем, какие фильмы, игры и интернет-ресурсы выбирают дети, с кем они общаются и как проводят свободное время.