В Алматы полиция выявила ложное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ города, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Информацию о "минировании" распространили трое учащихся средней школы №10. Угроза не подтвердилась, взрывных устройств обнаружено не было.

По предварительным данным, школьники действовали из хулиганских побуждений и хотели сорвать учебные занятия. В полиции отметили, что подростки осознавали характер своих действий. В связи с этим к административной ответственности привлекли их родителей как законных представителей несовершеннолетних. Начальник управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Алматы Анес Халдыбаев подчеркнул, что любые ложные сообщения о минировании — это правонарушение. По его словам, такие действия приводят к работе экстренных служб, эвакуациям и нарушению учебного процесса.

В полиции призвали родителей внимательнее следить за тем, как дети проводят время в интернете, в каких чатах и онлайн-играх участвуют, и регулярно объяснять ответственность за подобные "шутки". Профилактическая работа с подростками в Алматы продолжается.