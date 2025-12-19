В Астане полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хранении и распространении наркотических средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Автомобиль Kia, на котором передвигался подозреваемый, был остановлен в ходе оперативных мероприятий. При осмотре багажного отделения сотрудники полиции обнаружили 30 свёртков с веществом растительного происхождения зелёного цвета с характерным запахом. Кроме того, были изъяты электронные весы, зип-пакеты и другие предметы, используемые для расфасовки запрещённых веществ.

По предварительным данным, мужчина реализовывал наркотики партиями разного объёма непосредственно из багажника автомобиля. Общий вес изъятого вещества, которое, согласно экспертизе, является гашишем, превысил 2 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В полиции напомнили, что хранение, сбыт и распространение наркотических средств относятся к категории тяжких преступлений и влекут строгую уголовную ответственность, призвав граждан проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков.