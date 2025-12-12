В Алматы под руководством начальника городского департамента полиции Арыстангани Заппарова состоялся единый развод комплексных сил полиции. Мероприятие прошло в рамках перехода на усиленный вариант несения службы, введенный в канун праздничных дней, передаёт BAQ.KZ.

Генерал Заппарова поставил перед личным составом ключевые задачи: обеспечение правопорядка, усиление профилактической работы и оперативное реагирование на любые правонарушения. Особое внимание уделено патрулированию мест массового пребывания людей, безопасности дорожного движения, профилактике подростковой преступности и нарушений в сфере альтернативного транспорта.

"Мы переходим на усиленный вариант несения службы, чтобы гарантировать спокойствие горожан в праздничные дни. Задачи полиции неизменны — закон и порядок. От вашей службы зависит безопасность людей, и любые правонарушения должны быть выявлены и пресечены своевременно", — подчеркнул Арыстангани Заппарова.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок” усилены пешие и автопатрули, задействованы кинологические расчеты, подразделения УАП, УОБ и оперативные службы. Полиция призывает граждан соблюдать закон, быть внимательными и незамедлительно сообщать о любых правонарушениях или подозрительных ситуациях.