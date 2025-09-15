Полицию могут вернуть в комиссии по приёмке дорог
С 2016 года участие сотрудников МВД в этих процессах было исключено.
Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха на заседании Правительства заявил о необходимости вернуть полицию в состав государственных и рабочих комиссий по приемке дорог и улиц, передаёт BAQ.KZ.
По словам замминистра, с 2016 года участие сотрудников МВД в этих процессах было исключено, что негативно сказалось на организации дорожного движения.
"В результате дороги строятся с просчетами, жилые комплексы и торговые центры – без достаточного количества парковочных мест. Повсеместно мы видим стоянки на дорогах, заторы и ДТП", – отметил Лепеха.
Он подчеркнул, что на стадии разработки проектно-сметной документации полиция выдвигает требования по безопасности, однако подрядчики знают: при приемке объекта представители МВД не участвуют.
"В угоду удешевления проекта всегда жертвуют вопросами безопасности. Поэтому мы предлагаем вернуть полицию в состав госкомиссий", – заявил замминистра.
Премьер-Министр обратился к своему заместителю Роману Скляру с вопросом, почему так получилось.
"У нас только четыре подписи: заказчик, подрядчик, авторский надзор. Сейчас в Строительный кодекс вносим норму, чтобы органы ГАСК и ЧС участвовали", - сказал Скляр.
Бектенов отметил, что к процессу необходимо подключить и полицию.
"Иначе игнорируют требования. Проработайте", - сказал премьер.
