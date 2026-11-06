Полив без бумаг: аграрии впервые заключили договоры на воду в электронном виде
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В этом году казахстанские фермеры впервые оформили договоры на подачу поливной воды онлайн. Соглашений стало больше, чем годом ранее, а долги перед водниками сократились.
Договоры с РГП «Казводхоз» перевели в цифровой формат благодаря новой биллинговой системе. Ее разработал Информационно-аналитический центр водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации.
Система упростила подписание договоров и работу с документами, сделала водопользование прозрачнее и снизила риски злоупотреблений. Она помогла сократить задолженность потребителей перед «Казводхозом» и соблюдать лимиты водопользования в южных регионах.
С сельхозпроизводителями заключили более 29 283 электронных договоров, это на 2 570 больше, чем в прошлом году.
В министерстве собираются развивать систему дальше.
«В настоящее время планируется проведение работ по усовершенствованию биллинговой системы. Министерство также намерено обеспечить внедрение данного инструмента для оформления договоров с другими организациями, оказывающими услуги подачи воды по каналам», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.
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