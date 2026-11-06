Полив без бумаг: аграрии впервые заключили договоры на воду в электронном виде

В этом году казахстанские фермеры впервые оформили договоры на подачу поливной воды онлайн. Соглашений стало больше, чем годом ранее, а долги перед водниками сократились.

Договоры с РГП «Казводхоз» перевели в цифровой формат благодаря новой биллинговой системе. Ее разработал Информационно-аналитический центр водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации.

Система упростила подписание договоров и работу с документами, сделала водопользование прозрачнее и снизила риски злоупотреблений. Она помогла сократить задолженность потребителей перед «Казводхозом» и соблюдать лимиты водопользования в южных регионах.

С сельхозпроизводителями заключили более 29 283 электронных договоров, это на 2 570 больше, чем в прошлом году.

В министерстве собираются развивать систему дальше.