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Полив без бумаг: аграрии впервые заключили договоры на воду в электронном виде

6 Ноября 2026, 09:47
АВТОР
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МВРИ РК 6 Ноября 2026, 09:47
6 Ноября 2026, 09:47
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Фото: МВРИ РК

В этом году казахстанские фермеры впервые оформили договоры на подачу поливной воды онлайн. Соглашений стало больше, чем годом ранее, а долги перед водниками сократились.

Договоры с РГП «Казводхоз» перевели в цифровой формат благодаря новой биллинговой системе. Ее разработал Информационно-аналитический центр водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации.

Система упростила подписание договоров и работу с документами, сделала водопользование прозрачнее и снизила риски злоупотреблений. Она помогла сократить задолженность потребителей перед «Казводхозом» и соблюдать лимиты водопользования в южных регионах.

С сельхозпроизводителями заключили более 29 283 электронных договоров, это на 2 570 больше, чем в прошлом году.

В министерстве собираются развивать систему дальше.

«В настоящее время планируется проведение работ по усовершенствованию биллинговой системы. Министерство также намерено обеспечить внедрение данного инструмента для оформления договоров с другими организациями, оказывающими услуги подачи воды по каналам», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.

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