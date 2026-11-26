В Костанайской области 19 водопользователей оштрафовали за то, что они брали воду без разрешения на специальное водопользование. Нарушения нашла специализированная природоохранная прокуратура области. Общая сумма штрафов составила 5,2 млн теңге.

Прокуроры проверили, как в регионе соблюдают законодательство о водопользовании. Выяснилось, что часть сельхозтоваропроизводителей поливает поля, не получив обязательного разрешения.

Одна из организаций несколько лет выращивала картофель, бахчевые и овощи, которым нужен регулярный полив. Только в 2025 году под картофелем у неё было 70 гектаров. Разрешения бассейновой водной инспекции на забор воды предприятие при этом не имело.

Такие же нарушения выявили и у других аграриев региона. Всех 19 нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 141 КоАП.

В прокуратуре объясняют, что бесконтрольный забор воды создаёт дополнительную нагрузку на водные ресурсы и нарушает порядок водопользования. От этого страдают и добросовестные водопользователи, которые берут воду по правилам. Вопрос становится всё актуальнее, потому что воды в стране не хватает.

Проверки продолжаются, их ход контролирует прокуратура области.