Полив по серым схемам: в южных регионах Казахстана выявили масштабные нарушения
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Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам борьбы с "теневым" рынком воды. В Кызылординской области выявлены факты незаконного использования воды шестью крестьянскими хозяйствами, передает BAQ.KZ.
С начала текущего вегетационного периода объем использованной без разрешения воды в регионе превысил 2,3 млн кубометров. Вся эта вода использовалась для полива рисовых полей.
Отметим, что на прошлом аппаратном совещании были созданы четыре рабочие группы из специалистов Министерства водных ресурсов и ирригации. Рабочие группы ведут проверки на предмет незаконного использования воды, а также мониторинг по вопросам экономии, регулирования и подачи воды аграриям в южных областях Казахстана.
Напомним, ранее специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции совместно с прокуратурой Шардаринского района выявили 24 незарегистрированные насосные установки в Туркестанской области.
"Чтобы обеспечить экономию и правильное распределение поливной воды, в этом году ее подача осуществляется только для тех крестьянских хозяйств, которые заключили соответствующий договор с "Казводхозом". Проверки на местах обязательно продолжатся, все факты незаконного использования воды будут выявлены, а нарушители – привлечены к ответственности. С нового года заключение договоров с аграриями на подачу воды должно осуществляться только в электронном формате. Прорабатывайте этот вопрос, чтобы мы могли проверять все договоры в электронном и онлайн-формате и знать, поступает ли условленный объем воды, выращиваются ли заявленные культуры", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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