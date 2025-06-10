Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам борьбы с "теневым" рынком воды. В Кызылординской области выявлены факты незаконного использования воды шестью крестьянскими хозяйствами, передает BAQ.KZ.

С начала текущего вегетационного периода объем использованной без разрешения воды в регионе превысил 2,3 млн кубометров. Вся эта вода использовалась для полива рисовых полей.

Отметим, что на прошлом аппаратном совещании были созданы четыре рабочие группы из специалистов Министерства водных ресурсов и ирригации. Рабочие группы ведут проверки на предмет незаконного использования воды, а также мониторинг по вопросам экономии, регулирования и подачи воды аграриям в южных областях Казахстана.

Напомним, ранее специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции совместно с прокуратурой Шардаринского района выявили 24 незарегистрированные насосные установки в Туркестанской области.