«Полковники с поклоном» не помогли: хваставшуюся связями алматинку оштрафовали

В Алматы суд назначил штраф женщине, которая ранее хвасталась связями в полиции и заявляла, что может безнаказанно нарушать правила дорожного движения. За управление автомобилем после лишения водительских прав ей придётся заплатить 216 250 тенге, если постановление вступит в законную силу.

Дело рассмотрел Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы. Поводом стало видео в соцсетях, на котором женщина управляла автомобилем, хотя ранее была лишена водительских прав. За такое нарушение предусмотрены штраф в размере 50 МРП либо административный арест на 10 суток. Суд учёл наличие у женщины малолетних детей и назначил штраф в размере 216 250 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу. Напомним, ранее алматинка опубликовала видео, на котором ехала за рулём непристёгнутой и заявляла, что ей ничего за это не будет. Она также утверждала, что благодаря своим связям может вернуть водительские права.

Представьте, как велики мои связи и возможности, что человеку, такому как я, приносят права собственноручно. Полковники возвращают с поклоном, — говорила женщина.

После распространения видео полиция установила её личность и начала административное производство. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а владелицу машины, передавшую управление женщине без водительских прав, также привлекли к ответственности.