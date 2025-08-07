Полмиллиона детей прошли мимо очередей: что изменили ваучеры в детсадах
"Очереди по знакомству" уходят в прошлое.
С 2024 года в Казахстане внедряется система ваучерного финансирования в сфере дошкольного образования. Механизм уже охватил 20 городов и 7 районов страны. Как результат — более 500 тысяч детей получили доступ к детским садам без длительного ожидания в очередях, передает BAQ.KZ.
По словам директора Департамента дошкольного образования Министерства просвещения Манары Адамовой, к ваучерной системе подключено почти 4,7 тысячи дошкольных организаций. Особенно ощутимые изменения произошли в мегаполисах — очереди сократились в два раза.
Новая модель финансирования предполагает, что деньги "следуют за ребёнком". Родители самостоятельно выбирают детский сад — государственный или частный, — а государство оплачивает услуги напрямую, но только после подтверждения факта посещения ребёнком учреждения.
Механизм призван не только повысить доступность и прозрачность, но и создать здоровую конкуренцию между дошкольными организациями. Качество и комфорт теперь становятся ключевыми факторами в борьбе за внимание родителей.
Полный переход всех детских садов на ваучерную систему планируется завершить к концу 2025 года.
