Полномочия Президента пересмотрят в рамках конституционной реформы. Конституционная комиссия завершила масштабную работу по подготовке изменений в ключевые разделы Конституции Республики Казахстан. Существенной переработке подверглись, в том числе полномочия и процедуры деятельности Парламента страны. Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на заседании Комиссии, передает BAQ.KZ.

По его словам, в проекте поправок концептуально пересмотрен раздел "Президент". Изменения касаются полномочий Главы государства во взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами, а также вопросов кадровой политики и нормотворческой деятельности.

– В раздел включена новая статья, посвященная правовому статусу и полномочиям Вице-Президента. В рамках перехода к модели однопалатного Парламента подготовлен комплекс поправок в раздел "Курултай". Из него исключаются положения, относящиеся к функционированию двухпалатного Парламента, а также нормы, действовавшие в рамках прежней парламентской системы. Проведена серьезная ревизия полномочий законодательного органа. Обновлены все статьи, касающиеся сессий и организации деятельности Курултая. Дополнен перечень субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Расширен перечень важнейших общественных отношений, которые регулируются законами, принимаемыми Курултаем. Пересмотрены нормы, регулирующие процедуры рассмотрения и принятия проектов законов, – отметил Бакыт Нурмуханов.

Как отметил Бакыт Нурмуханов, отдельный раздел проекта Конституции посвящен Народному совету Казахстана. Предполагается, что он будет формироваться из числа граждан страны и станет высшим консультативным органом, представляющим интересы народа.

При этом закрепляется, что Народный совет будет наделен правом законодательной инициативы. Кроме того, положения о правовом статусе Конституционного суда, которые ранее содержались в отдельном конституционном законе, включены непосредственно в текст Конституции.