Полноценное открытие центра "Alem.ai" ожидается к концу 2025 года
Когда заработает Международный центр искусственный интеллекта в Астане?
В Международном центре искусственного интеллекта "Alem.ai" начался процесс наполнения, передает BAQ.KZ.
Как отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, сейчас в здании обустраиваются офисы и постепенно заходят компании-резиденты. Здесь будут работать международные команды и лаборатории, в том числе исследовательский центр Telegram.
"Сегодня Павел Дуров уже приоткрыл завесу тайны о том, что Telegram откроет одну из лабораторий на базе центра "Alem.ai". Предполагается, что они будут вовлекать всё больше стран в децентрализованную, построенную на технологиях блокчейн, систему поддержки искусственного интеллекта", — сказал он.
Полноценный запуск центра запланирован до конца года, а уже сейчас внутри формируется экосистема - от офисных пространств до научных лабораторий.
