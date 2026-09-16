«Полный производственный цикл» – Токаев предложил Корее крупный совместный проект
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместную казахско-корейскую компанию для развития проектов в сфере критических материалов. С инициативой Глава государства выступил на первом саммите «Центральная Азия – Республика Корея», передает BAQ.KZ.
Президент отметил значительный потенциал сотрудничества двух стран в сфере редких и редкоземельных металлов. Казахстан располагает крупной ресурсной базой, при этом все 10 минералов, которые Республика Корея относит к категории стратегических, представлены в минерально-сырьевой базе страны.
По словам Токаева, объединение казахстанских ресурсов и технологических возможностей Кореи позволит развивать сотрудничество не только в добыче сырья, но и в его глубокой переработке.
«Нашей целью должно стать выстраивание полного производственного цикла – от исследований и добычи критически важного сырья до глубокой переработки, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, речь идет о производстве полупроводников, микроэлектроники, аккумуляторов, компонентов для электромобилей и робототехнике. Для практической реализации этой задачи предлагаем создать совместную казахско-корейскую компанию», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Центр редкоземельных металлов появится в Алматы
Президент также приветствовал договоренность, достигнутую в рамках нынешнего визита, о создании в Алматы совместного Центра по исследованию редких и редкоземельных металлов. В проекте примет участие Корейский институт содействия технологиям.
Токаев подчеркнул, что сотрудничество должно охватывать всю производственную цепочку – исследования, добычу, переработку сырья и выпуск готовой высокотехнологичной продукции.
42 новых водохранилища построят до 2030 года
Еще одной темой саммита стала водная безопасность. Президент рассказал о масштабной модернизации водохозяйственной инфраструктуры Казахстана.
До 2030 года в стране планируется построить 42 новых водохранилища и модернизировать 14,5 тыс. километров оросительных каналов. Одновременно предполагается расширять применение водосберегающих технологий.
По словам Токаева, изменение климата, нехватка воды и деградация природных экосистем уже влияют на социально-экономическое развитие Центральной Азии. В этой связи Казахстан заинтересован в использовании корейского опыта и технологий.
«Большие перспективы вижу в запуске совместной программы по привлечению корейских технологий водосбережения, цифрового учета воды, развития современной водосберегающей инфраструктуры», – сказал Президент.
Токаев предложил запустить программу для молодежи Центральной Азии и Кореи
Отдельное внимание Глава государства уделил культурно-гуманитарным связям. Особую роль в отношениях Казахстана и Кореи, по его словам, играет община корё-сарам.
В следующем году исполнится 90 лет со времени переселения корейцев в Центральную Азию. В связи с этой датой Токаев предложил провести специальные памятные мероприятия.
«Наши страны связывают братские узы, уходящие в глубь истории. Особую роль в этом играет община корё-сарам, которая стала неотъемлемой частью государств региона и одновременно – надежным мостом дружбы между Центральной Азией и Кореей. Казахстан играет особую роль в сохранении самобытности и культуры корейского народа, обретшего на нашей земле новую Родину», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент также выступил с инициативой запустить программу Central Asia – Korea Future Generation. Она будет направлена на расширение молодежных контактов, образовательных и культурных обменов между странами.
На саммите также выступили Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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