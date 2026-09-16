Половина крупнейших НПЗ России встала после атак БПЛА — Reuters

Половина из шести крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в сентябре резко сократила производство или полностью остановилась после атак беспилотников. На фоне этого российские власти заявляют об увеличении выпуска топлива. По данным Reuters, на шести крупнейших НПЗ — Омском, Киришском, ТАНЕКО, Волгоградском, НОРСИ и Пермском — производится около половины российского дизельного топлива.

Как утверждает Reuters со ссылкой на участников топливного рынка, Киришский НПЗ полностью остановлен, а Волгоградский и НОРСИ работают примерно на четверть мощности. 13 сентября беспилотники также атаковали ТАНЕКО. Последствия произошедшего пока оцениваются. Российские власти официально эти данные не подтвердили. На фоне перебоев Россия уже ограничивала экспорт бензина, дизельного топлива и авиакеросина.

Тем временем российское Минэнерго заявляет о запуске дополнительных установок на нескольких НПЗ и росте производства нефтепродуктов. При этом топливо по-прежнему приходится дополнительно поставлять в ряд регионов, включая Архангельскую, Свердловскую, Ленинградскую, Тверскую и Белгородскую области, а также Краснодарский и Пермский края.

В начале сентября вице-премьер Александр Новак заявлял, что ситуация на топливном рынке стабилизируется благодаря увеличению поставок с отремонтированных НПЗ. Одновременно Россия продолжает импортировать бензин, дизель и авиакеросин для внутреннего рынка.